L'amélioration de l’approvisionnement en eau potable (AEP) de quatre hameaux

de la commune de Ferdjioua (Ouest de la wilaya de Mila) à partir du barrage de

Béni Haroun a été lancée mardi au cours de la visite du wali Mostafa Koureich

à la daïra de Ferdjioua.

Selon les explications fournies sur site, l’opération d'approvisionnement en AEP, qui a mobilisé 35 millions DA dans le cadre du plan communal de développement, profite à 8.000 habitants des quatre groupements d'habitations, à savoir Chaâb El Wasfane, Krona, Maâzoula et Sbikhia.

Cette dernière est particulièrement confrontée à un grand déficit en eau potable, a-t-on indiqué.

Les actions ainsi retenues ont porté sur la construction d’un château d’eau de 100 m3, une canalisation d’adduction d’eau de 2.500 mètres de long et l’acquisition et le montage de pompes et installations électriques, a-t-on souligné.

Le directeur local des ressources en eau, Messaoud Lacheheb, a indiqué, dans ce contexte, que la commune de Ferdjioua et, particulièrement le centre urbain secondaire Sbikhia, ont bénéficié d’une opération de réalisation d’un château d’eau de 2 .000 m3 et d’un réseau de distribution pour Sbikhia qui est la seconde plus importante agglomération de la commune.

Il a assuré que le travail est actuellement en cours pour parachever les procédures préalables au lancement des travaux.

Le wali a inspecté, dans la daïra de Ferdjioua, plusieurs projets en cours de réalisation à Fedjioua et Béni Guecha et a insisté sur leur réception dans "les délais fixés", avant de tenir une rencontre avec les représentants de la société civile locale à l’annexe communale de Ferdjioua.