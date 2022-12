Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a lancé mardi un appel de fonds

d'urgence de 2,6 milliards de dollars pour apporter une aide vitale à plus de 52,7 millions

d'enfants dans le besoin dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) en 2023.

Selon un communiqué citant Adele Khodr, directrice régionale de l'UNICEF dans la région MENA, "avec près de la moitié des pays de la région vivant dans une situation de crise ou subissant les effets d'entraînement des conflits et des guerres, les enfants restent les plus touchés et ont un besoin massif d'assistance".

Si les fonds d'urgence sont garantis, ils permettront à l'UNICEF d'atteindre les enfants touchés par les conflits et les crises humanitaires de manière opportune et pertinente, a souligné Mme Khodr, faisant remarquer que la région MENA souffrait de certains des conflits les plus longs au monde.

Selon la directrice, la crise en Syrie a laissé plus de 6,5 millions d'enfants dépendants d'une assistance, tandis que le Yémen reste embourbé dans la pire crise humanitaire que conna ît le monde. Ailleurs, a-t-elle ajouté, la crise qui s'aggrave au Liban et l'instabilité au Soudan ont fait que des millions d'enfants supplémentaires vivent dans des conditions critiques. L'UNICEF a précisé qu'elle a aidé environ 2,8 millions d'enfants dans la région MENA en 2022 à bénéficier d'une éducation formelle et non formelle, et fourni du matériel d'apprentissage individuel à 1,2 million d'enfants.

L'agence des Nations Unies a également indiqué avoir apporté un traitement à plus de 338.000 enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère et donné des fournitures essentielles en matière d'eau, assainissement et hygiène ainsi qu'un accès à de l'eau salubre pour boire, cuisiner et se laver à environ 13,1 millions de personnes.

L'UNICEF a par ailleurs précisé avoir fourni une aide humanitaire en espèces à environ 1,4 million de ménages.