Les éléments du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de la wilaya d’Ouled Djellal, ont mis fin aux agissements d’un réseau de malfaiteurs composé de trois individus spécialisés dans la contrebande et la vente illégale de stupéfiants et ont procédé à la saisie de plus de 14.000 comprimés psychotropes, a-t-on appris mardi de ce corps constitué.

Agissant sur la base d’informations faisant état d’individus vendant illégalement des psychotropes, les services de la Gendarmerie, munis des autorisations délivrées par le procureur de la République près le tribunal d’Ouled Djellal, ont, après enquête, procédé à l’arrestation des trafiquants et ont saisi 14355 comprimés psychotropes, a précisé la même source.

Une voiture de tourisme et trois téléphones portables utilisés par les malfaiteurs pour leur trafic ont été saisis, tandis que les trois individus feront l’objet de dossiers pour être présentés devant les autorités judiciaires compétentes, selon la même source.