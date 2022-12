La fusée Ariane 5 s'est envolée du Centre spatial guyanais de Kourou, mardi , avec à son bord le satellite météorologique MTG-I1 et les satellites de télécommunications Galaxy 35 et Galaxy 36.

La fusée a décollé à 17h30 heure locale (21H30 heure d'Alger), du Centre spatial de Kourou en Guyane française, ont rapporté des médias.

Lancé pour le compte de l'organisation européenne pour l'exploitation des satellites météorologiques Eumetsat, le satellite MTG-I1 va permettre de détecter rapidement et prévoir à l'avance les épisodes météorologiques extrêmes afin d'alerter habitants, autorités et secouristes de l'Europe et de l'Afrique.

Galaxy 35 et Galaxy 36, dédiés aux télécommunications, viennent renouveler la flotte de l'opérateur Intelstat pour le marché nord-américain.

Ces deux satellites renforceront les capacités de télédiffusion de grands événements sportifs aux Etats-Unis et amélioreront la réception des chaînes câblées.

Pour sa troisième et dernière mission de l'année, Ariane 5 doit placer les trois satellites en orbite géostationnaire entre 27 et 34 minutes après le décollage.

Cette 115e mission du lanceu r est également l'une de ses dernières.

Deux autres tirs d'Ariane 5 sont prévus l'année prochaine avant que sa grande sœur Ariane 6 ne prenne le relais au dernier trimestre 2023.