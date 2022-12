L'Agence spatiale iranienne (ISA) et la compagnie spatiale nationale russe Roscosmos vont entamer un nouveau cycle de pourparlers sur leur coopération dans le secteur spatial, a rapporté mardi l'agence de presse officielle IRNA.

De hauts responsables de l'ISA et de Roscosmos prendront part à des négociations en marge du 11e Salon international de l'aéronautique et de l'aérospatiale d'Iran, qui a débuté mardi sur l'île de Kish, dans le sud de l'Iran.

Des ateliers de formation conjoints Iran-Russie seront également organisés dans les domaines de la conception et de la fabrication de satellites et du traitement des données satellitaires. Les récentes réalisations de l'Iran dans divers domaines, dont le développement technologique, la commercialisation, la conception et la construction de satellites et de transporteurs de satellites, seront présentées au salon de Kish, qui doit durer jusqu'au 16 décembre, selon IRNA.

Au mois d'août, le satellite iranien Khayyam a été lancé avec succès par une fusée russe Soyouz depuis le cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan.