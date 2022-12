Les Journées nationales du théâtre ont été ouvertes, mardi à Blida, avec la présentation de la pièce "Mikanisma" (le mécanisme) à la salle du Centre culturel Djilali Bounaâma, en présence d’une foule nombreuse d’amateurs du 4e art.

Cette satire sociale, présentée par les membres de l’association des activités de jeunes "El Moustakbal" de Mascara, met en lumière le problème des apparences trompeuses caractérisant les relations sociales.

Adaptée de l’œuvre du célèbre romancier et homme de lettres égyptien Tewfik El-Hakim,"Ourid An Aqtoul"(Je veux tuer), cette pièce raconte l'histoire d'un couple marié et de leur voisine psychopathe, dont le seul plaisir consiste à tout faire pour briser la vie des gens, selon Mansour, un des comédiens de cette œuvre théâtrale. Selon le président de l'association "Arihab", organisatrice de cet événement, ces journées nationales sont organisées en hommage au défunt artiste "Mohamed Touri".

La manifestation, relancée cette année, après un arrêt de dix ans, se poursuivra jusqu'au 15 décembre, avec la participation de cinq troupes théâtrales des wilayas de Mascara, Boumerdes, Batna, Tipa sa et Blida, a ajouté M. Sid Ahmed Slimane.

Deux autres pièces sont portées à l’affiche de demain mercredi, à partir de 16h00, à savoir "Ettoufane" (le déluge) de l’association "Achouâla" de Boumerdes, et "Naker Lahssane"(Ingrat) de l’association "Harakate el Masrah" de Koléa (Tipasa). Le dernier jour de ces Journées nationales du théâtre mettra en scène la pièce "Aid mina El Djabe" (De retour de la montagne) de l’association "Nassamate" de Blida, avant la clôture de la compétition avec la pièce"Harik Lada El Matafie"(Incendie chez les pompiers) de la troupe de la coopérative culturelle "Lamassate" de Batna.

Un hommage a été rendu, à cette occasion, à la famille du défunt comédien Mohamed Touri, outre la projection d’une vidéo retraçant le parcours de cet artiste, qui a débuté par des rôles secondaires à l’âge de 14 ans, avant de poursuivre sa carrière professionnelle à Alger, où il intégra une troupe de comédiens à la radio nationale, puis participa à de nombreuses œuvres cinématographiques et théâtrales.