Le sélectionneur de l'équipe nationale A' de football, Madjid Bougherra, a indiqué mercredi que «la préparation psychologique a déjà commencé» afin de mettre les joueurs dans l'atmosphère du Championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023) en Algérie (13 janvier - 4 février).

«Nous avons eu la première opportunité de fouler la pelouse du stade de Baraki, une très belle enceinte où nous allons évoluer lors du CHAN-2022.

L'aspect psychologie a déjà commencé afin de mettre les joueurs dans une ambiance et atmosphère de compétition.», a déclaré Bougherra dans un entretien accordé à FAF.TV.

La sélection nationale A' a entamé lundi son stage de préparation au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, en présence des 28 joueurs convoqués en plus du défenseur du CR Belouizdad, Mouad Heddad, qui a rejoint le groupe dans la journée. Lors de ce stage, les protégés de Bougherra disputeront deux matchs amicaux : le 14 décembre face à la Mauritanie (17h00), à huis clos, et le 17 décembre contre le Sénégal (18h30), au stade du 19 mai 1956 d'Annaba, en présence du publi c.

«L'objectif à travers l'organisation de ces deux joutes amicales est de donner l'opportunité aux joueurs de s'exprimer davantage, mais aussi au staff technique de faire le point sur leur forme actuelle, avant d'arrêter la liste finale des joueurs concernés par le CHAN-2022.», a-t-il souligné.

C'est le dernier regroupement de la sélection A' qui intervient à moins de deux semaines après celui effectué aux Emirats arabes unis (10-26 novembre), ponctué de trois matchs de préparation face à la Syrie (1-0), le Sierra-Leone (3-0), et le Koweït (défaite 1-0).

«Les joueurs sont fatigués par le travail effectué à Sidi Moussa, mais le plus important pour nous est de faire attention afin d'éviter d'éventuelles blessures de dernière minute.», a ajouté Bougherra qui n'a pas caché son enthousiasme à retrouver le public algérien, à l'occasion de la deuxième rencontre amicale face au Sénégal, prévue samedi au stade du 19 mai 1956 d'Annaba (18h30).

Lors du CHAN, l'Algérie évoluera dans le groupe A, domicilié au stade de Baraki, en compagnie de la Libye, de l'Ethiopie et du Mozambique.

Les Algériens entameront le tournoi le vendredi 13 janvier face à la Libye (17h00).

Pour rappel, les 18 pays participant à cette compétition ont été scindés en trois groupes de quatre et deux groupes de trois.

Les deux premiers des groupes A, B, et C, ainsi que les premiers des groupes D et E se qualifieront pour les quarts de finale.