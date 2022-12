Douze (12) nations seront engagées dans l'édition 2022 des Championnats d'Afrique d'aviron, qui se déroulera du 16 au 18 décembre courant au Caire, et pour lesquels l'Algérie sera représentée par un effectif de 11 rameurs (messieurs et dames), drivés par l'entraineur national, Riad Garidi.

Outre l'Algérie, le rendez-vous cairote devra enregistrer la participation de l'Egypte (Organisateur), la Tunisie, le Togo, la Libye, la Somalie, le Soudan, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Ouganda, Djibouti et Madagascar, a-t-on appris lundi auprès de la Fédération (FASACK). La délégation algérienne a embarqué lundi matin pour l'Egypte, parmi eux des juniors, des U23 et des seniors.

Les onze athlètes qui composent cette équipe ont été sélectionnés parmi un groupe élargi de vingt rameurs (seniors, U-23 et juniors), à la suite de différents tests physiques et techniques au niveau de la Base Nautique d'Anouche-Ali, à Grarem Gouga (Est). Dans la catégorie des séniors, les rameurs sélectionnés sont : Oussama Hebiche, Abdennour Zouad, Abderraouf Djouimaï, Sid-Ali Boudina, Racha Hind Manasri, Nihad Benchadli et Chayma Barouane Hellal.

Chez les U-23, l'entraineur national n'a retenu que deux éléments, en l'occurrence : Chems-Eddine Boudjemaâ et Abdelilah Ziouene, et idem chez les juniors, chez lesquels il n'a pris que Mohamed-Chérif Boukhous et Lylia Ikram Mokdad. Garidi a annoncé que l'objectif de la sélection nationale pendant ces Championnats d'Afrique sera de "revenir avec le plus grand nombre possible de médailles".

Pour apporter les derniers réglages à sa préparation avant le départ en Egypte, la sélection algérienne a effectué un dernier stage bloqué, au niveau du Barrage de Béni Haroun, dans la Wilaya de Mila (Est).