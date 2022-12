Certains compléments alimentaires peuvent ponctuellement aider à ne plus avoir mal au dos. Sonia Martinez Reygaza, kinésithérapeute et ostéopathe, vous dit lesquels choisir pour un bon fonctionnement des muscles et des articulations.

LA VITAMINE D CONTRE LES RAIDEURS MATINALES

Vous avez des douleurs dans les os et les muscles et vos articulations sont devenus plus raides le matin au réveil ? Vous souffrez peut-être d'une carence en vitamine D. Rien d'étonnant puisque selon l'Académie nationale de médecine, 80 % de la population serait carencée ou au moins déficiente en vitamine D. Demandez donc à votre médecin de faire un dosage sanguin et de vous prescrire le bon dosage de vitamine D.

LE MAGNÉSIUM CONTRE LA FATIGUE MUSCULAIRE

Le mal de dos peut être aussi le signe d'une carence en magnésium puisque c'est lui qui assure la bonne contraction (et décontraction) des muscles. En cas de carence, cela entraîne une plus grande fatigue des muscles, à l'origine de douleurs. Par ailleurs, le magnésium facilite la lutte contre le stress et aide à mieux dormir : deux facteurs importants pour éviter les maux de dos.

• La recette de la kiné pour faire le plein de magnésium

Versez 3 à 4 poignées de sel d'Epsom (ou sulfate de magnésium) dans l'eau du bain. Une parenthèse détente efficace pour lutter contre les douleurs articulaires et musculaires.

LE SILICIUM ORGANIQUE, BON POUR LES OS

Ce minéral est très présent dans les os, le cartilage, la peau. Mais avec l'âge, ses réserves s'épuisent et l'alimentation, même équilibrée, en apporte peu. "Résultat : le cartilage a du mal à se régénérer, provoquant des problèmes d'arthrose, et le reminéralisation des os se fait moins bien" souligne Sonia Martinez Reygaza dans son livre Soulager votre dos sans médicaments. Pour une complémentation, choisir la forme organique du silicium, mieux assimilée par l'organisme. Il existe sous forme buvable ou en gel à appliquer sur les zones douloureuses.

LA CHONDROÏTINE POUR LA SOUPLESSE

La fonction de ce composé du cartilage est de retenir l'eau, ce qui permet au cartilage de garder sa souplesse. La chondroïtine aurait également un effet anti-inflammatoire. La prise de chondroïtine sous forme de complément alimentaire permettrait donc de prévenir la dégénérescence du cartilage. "Tout ceci au conditionnel car les résultats semblent dépendre de la préparation choisie" prévient la kinésithérapeute.

• Le bon dosage : 1200 mg par jour en 2 ou 3 prises avec une efficacité qui ne se manifeste pas avant 4 à 8 semaines. A noter que la prise de chondroïtine associée à celle de glucosamine serait plus efficace.