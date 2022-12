Les douleurs lombaires sont un mal que connaissent trop bien les femmes, et à un âge plus précoce que les hommes, pointe une étude britannique qui explique cette situation.

28 ans. C'est l'âge moyen auquel les femmes britanniques commencent à se plaindre de douleurs à la nuque et de maux de dos. Les hommes, eux, sont épargnés quelques années de plus, à en juger cette étude de la British Chiropractic Association (BCA). L'inconfort au niveau dorsal se ferait davantage ressentir vers l'âge de 32 ans.

TALONS, SAC À MAIN ET TÂCHES DOMESTIQUES EN CAUSE

Comment expliquer cette différenciation sexuée concernant le mal du dos, désigné communément comme le mal du siècle ? Rishi Loatey, chiropractrice et membre de la BCA, apporte une explication rationnelle à cette situation. "Les femmes peuvent souffrir de maux de dos en raison des chaussures qu'elles portent, des sacs à main, et aussi parce qu'elles dorment sur des matelas qui ne soutiennent pas assez leur dos.

Sans compter l'impact des corvées ménagères et des taches familiales comme celle de s'occuper des enfants". Soulever, porter des charges plus ou moins lourdes (sacs, courses, les enfants etc) figurerait parmi les causes les plus plausibles de ces douleurs lombaires et à la nuque en plus des mauvaises postures au travail ou pendant le sommeil.

Dans cette enquête qui a suivi 2 000 Britanniques, 22 % des femmes ont affirmé avoir mal au dos ainsi qu'à la nuque tous les jours. Pire, 27 % des sondées ont dit ressentir ces douleurs de façon lancinante depuis dix ans !

COMMENT LIMITER L'INCONFORT ET PROTÉGER SON DOS

La British Chiropractic Association (BCA) prodigue quelques astuces pour limiter ces désagréments. Par exemple, penser à bien fléchir ses genoux au moment de se baisser pour prendre et soulever quelque chose ; prévoir quelques minutes de pause et de récupération pour détendre le dos et la nuque toutes les 20 à 30 minutes pendant la réalisation de taches physiques ; penser à se tenir le dos bien droit en position assise en serrant les abdos et en ancrant bien ses pieds dans le sol. Une piqûre de rappel valable aussi pour ces messieurs.