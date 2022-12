Il n'est pas toujours facile de faire la différence entre les différents maux de dos. Mais il existe des signes qui ne trompent pas. Sonia Martinez Reygaza, kinésithérapeute et auteur de Soulager votre mal de dos sans médicaments, vous aide à comprendre l'origine de la douleur.

Un mal de dos mécanique est souvent lié à un effort ou à un traumatisme tandis que le mal de dos inflammatoire est, comme son nom l'indique, lié à une inflammation. Le premier arrive brusquement tandis que le second peut s'installer de façon chronique.

Cela étant dit, quels sont les signes qui vont vous permettre d'identifier précisément le mal de dos dont vous souffrez ? Kinésithérapeuthe et ostéopathe, auteur de Soulager votre mal de dos sans médicaments, c'est malin(éd. Leduc.s), Sonia Martinez Reygaza vous aide à mettre un nom sur votre douleur.

Vous souffrez d'un mal de dos mécanique si...

La douleur est apparue brusquement et qu'elle est vive et lancinante.

Vous pouvez lier l'apparition de la douleur avec une cause précise (un effort trop important, un faux mouvement, un traumatisme).

La douleur s'estompe avec le repos.

Vous ne souffrez pas la nuit.

Vous ne ressentez pas de raideurs matinales (ou alors elles disparaissent en moins de 30 minutes).

Les anti-inflammatoires ont peu d'effet sur la douleur.

Vous souffrez d'un mal de dos inflammatoire si...

La douleur apparaît progressivement et reste diffuse.

Vous ne pouvez pas associer l'apparition de cette douleur à une cause précise.

La douleur ne s'estompe pas avec le repos.

La douleur apparaît aussi la nuit, allant jusqu'à vous réveiller.

La douleur est associée à des raideurs matinales qui peuvent durer plus d'une demi-heure.

Les anti-inflammatoires soulagent complètement la douleur.

Les principaux maux de dos mécaniques

• Le mal de dos mécanique le plus fréquent est sans nul doute la lombalgie aiguë (ce qu'on appelle fréquemment le lumbago). Comme son nom l'indique, il touche les 5 vertèbres lombaires situées dans le bas du dos.

• Si votre mal de dos touche plutôt le haut du dos, vous souffrez d'une cervicalgie. Ce type de douleur est de plus en plus fréquent à cause du temps que nous passons courbés sur notre tablette ou notre smartphone. La douleur peut aussi s'accompagner de maux de tête ou de vertiges.

• La hernie discale est, elle aussi, un mal de dos mécanique. C'est une atteinte du petit coussin cartilagineux (le disque) situé entre les vertèbres. Celui-ci n'assure plus son rôle d'amortisseur, ce qui occasionne la douleur vive.

• La douleur de la sciatique est, quant à elle, provoquée par la compression des racines du nerf sciatique. Elle atteint souvent la fesse et la cuisse et peut s'étendre jusqu'au pied.

Les principaux maux de dos inflammatoires

• Le mal de dos inflammatoire le plus fréquent est aussi la lombalgie mais dans sa version chronique cette fois. Pour ce mal de dos, le repos absolu est contre-indiqué et il est conseillé de se forcer à bouger comme l'explique la campagne d'information de l'Assurance maladie.

• L'arthrite est une inflammation chronique des articulations qui entraîne la sécrétion de quinines, des substances qui détruisent petit à petit l'articulation. Elle occasionne des douleurs surtout au repos (notamment la nuit). Elle est parfois due à une maladie auto-immune appelée polyarthrite rhumatoïde. Pour une personne sur 20 souffrant d'un mal de dos, l'inflammation est la principale responsable. Découvrez ici quels sont les signaux qui doivent vous alerter.