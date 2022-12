Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, est arrivé lundi soir à Washington, pour prendre part, en sa qualité de représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, aux travaux du sommet Etats-Unis-Afrique.

Ce sommet, deuxième du genre, organisé par les Etats-Unis du 13 au 15 décembre courant, sera une occasion pour discuter des moyens de renforcer les relations américano-africaines et de construire un partenariat étroit et efficace selon une nouvelle vision à la lumière des développements mondiaux et régionaux actuels.