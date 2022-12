La décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, portant titularisation immédiate des enseignants contractuels du secteur de l'éducation, contribuera à stabiliser le secteur et à améliorer le niveau de l'enseignement, ont affirmé lundi des membres du secteurs dans les wilayas du centre du pays.

Titulariser les contractuels du secteur de l'éducation nationale va sans aucun doute avoir des résultats positifs sur le rendement des concernés qui seront plus motivés car rassurés sur le plan socioprofessionnel, et permettra un meilleur apprentissage pour les élèves, ont soutenu des enseignants et des représentants syndicaux du secteur dans des déclarations recueillies par les correspondants de l'APS.

A Blida, tous des enseignants ont déclaré qu’ils attendaient cette décision de titularisation "depuis longtemps", estimant qu'elle "contribuera de manière significative à remonter le moral des concernés, et les stabilisera dans leur vie professionnelle".

A Djelfa, la même décision a été largement saluée par les concernés qui esti ment qu'elle "traduit l'accompagnement du secteur par les hautes autorités qui sont à l’écoute des préoccupations du secteur de l’éducation".

Un enseignant du moyen de la commune de Selmana, contractuel depuis trois ans, a déclaré que qu’il a été "agréablement surpris" par une celle décision". C’est le cas aussi pour Malika A, enseignante dans une localité enclavée.

A Chlef, le secretaire général du syndicat autonome des travailleurs de l’éducation et de la formation (SATEF), Yahia Azouaou, a qualifié la décision de "pas important au service du secteur de l’éducation".

Un avis partagé par un membre du l’union de wilaya des travailleurs de l’éducation, Mohamed Gourine, qui a relevé la décision "répond à une vieille revendication du partenaire social".

Même son de cloche du côté de la famille de l’éducation de Tipasa, où l'inspecteur de d’éducation du cycle primaire, Ben Yahia Djilali, a qualifié la décision du Président Tebboune de "décisive et courageuse, permettant d’asseoir une stabilité du secteur".

Le directeur d'une école primaire du centre-ville de Tipaza, Youcef Chaouch, a affirmé qu’une fois titularisés, les enseignants concernés "vont certainement fournir plus d'efforts et améliorer leur rendement".

A Ain Defla, le secrétaire général du syndicat d’entreprise des travailleurs de l ’éducation (SETE, affilié à l’UGTA), Ahmed Kelouaz, a souligné que la décision de titulariser les contractuels de l'éducation "permettra aux enseignants d’avoir leurs postes d’emploi permanents".

A Boumerdes, les représentants de l’Union nationale du personnel de l'éducation(UNPEF) et la Fédération nationale des travailleurs de l'éducation (FNTE), ont considéré la décision de "pierre angulaire dans le processus d’édification du secteur de l’éducation en Algérie".

Les enseignants Mohamed Nassim et Ali Kir, dans la même wilaya, ont qualifié cette décision d’"historique".

De son côté un membre du bureau régional-centre de l’UNPEF, Ali Maidi a salué une décision "courageuse", qui "prend en charge une ancienne revendication des enseignants contractuels".

Le président du bureau local de l’UNPEF à Bouira, Tallal Ramdane, a souligné, pour sa part, qu’il s’agissait d’"une réponse à une préoccupation d’enseignants qui ont souffert pendant des années".

Un avis partagé par le responsable du même syndicat à Tizi-Ouzou, Larbi Ait Gharbi, qui estime que la décision "impactera positivement" le secteur de l’éducation "aussi bien pour les enseignants qui seront ainsi rassurés au plan socioprofessionnel, qu'aux élèves qui n’auront plus à subir les changements d'enseignants périodiquement, ce qui impactaient négativement leur apprentissage", selon lui.

A Bejaia, des enseignants concernés par la décision, et des syndicalistes du secteur de l'éducation ont exprimé beaucoup de satisfaction et de réjouissance.

"C’est une revendication syndicale qui date de plusieurs années et qui va apporter beaucoup de stabilité et de sérénité", ont souligné Nabil Ferguenis, du syndicat national des travailleurs de l’éducation, et Amoura Boualem du SATEF.