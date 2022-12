Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, a reçu lundi une délégation de l'Académie algérienne des sciences et des technologies (AAST), avec laquelle il a évoqué les voies et moyens de renforcer la coordination entre les deux instances, notamment en ce qui a trait à l'enrichissement des projets de lois, a indiqué un communiqué de la Chambre basse du Parlement.

L'audience qui s'est déroulée en marge des portes ouvertes organisées lundi par la Commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et des affaires religieuses pour faire connaitre ses missions et ses compétences, a porté sur "les voies et moyens de renforcer la coordination entre l'APN et l'AAST, notamment en ce qui concerne l'enrichissement par ses membres de différents projets de lois lors de leur examen au niveau des commissions permanentes".

A cette occasion, M. Boughali a indiqué que "les portes de l'APN resteront toujours ouvertes aux membres de l'académie", soulignant dans ce cadre "son rôle vital et actif, notamment au vu des mutations nouvelles que connait l'Algérie sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui accorde un intérêt particulier à la science, au savoir et aux technologies de pointe en tant que locomotive du développement auquel aspire notre pays", ajoute le communiqué.

Il a appelé, dans ce sillage, les membres de l'AAST à organiser des activités au siège de l'assemblée en vue de contribuer à l'amélioration de la performance parlementaire.

De leur côté, les membres de l'académie ont salué "l'initiative d'ouverture parrainée par le président de la République au profit des innovateurs et des chercheurs qui sont en mesure d'apporter des contributions précieuses en vue d'améliorer la performance de l'économie nationale et de relever le niveau de l'enseignement supérieur", exprimant leur disponibilité à prodiguer des conseils techniques en la matière".

En dépit des circonstances qu'a vécues l'Algérie, en raison de la pandémie de Covid-19 et de ses répercussions, l'AAST, créée en 2015, "traduit aujourd'hui la volonté de l'Algérie d'encourager la recherche scientifique et la réalisation d'un développement économique fondé sur des bases scientifiques et de prospective".

Cette académie "tend à réaliser les objectifs du développement national à travers des études scientifiques et technologiques, e t à proposer des solutions dans les domaines prioritaires, notamment la transition énergétique, la sécurité alimentaire, la santé et autres domaines vitaux".