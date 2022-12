La numérisation du secteur de la santé est "incontournable" et "indispensable" pour faciliter l’accès aux soins pour le citoyen aussi bien dans les hôpitaux que dans les officines pharmaceutiques, a souligné, lundi à Ain Defla, une responsable au ministère de la santé.

Intervenant lors de la 1ère journée pharmaceutique nationale organisée par le bureau du syndicat national des pharmaciens d’officines (SNAPO) d’Ain Defla, la représentante du ministère de la santé, Pr. Mansouri Elhadia, a affirmé que la numérisation du secteur de la santé est "incontournable et indispensable pour améliorer les soins et faciliter l’accès aux soins, aussi bien dans les établissements de santé que dans les officines pharmaceutiques".

Pr. Mansouri a insisté sur l'importance d'améliorer l’accès aux médicaments essentiels et aux vaccins et d'améliorer la qualité des services publics "à travers les entités qui dispensent ces produits de santé". Pour sa part, le président du SNAPO, Messaoud Belambri, a souligné que le pharmacien "doit se considérer comme un professionnel de la santé et prendre conscience de l’importance de son rôle", relevant que l’officine "n’est pas un espace commercial mais un espace de santé et de prise en charge des malades".

Pour Noureddine Mettioui, président du Conseil national de l’ordre des pharmaciens (CNOP), qui est intervenu lors de cette journée, "le plus important est de lutter contre le commerce informel des produits pharmaceutiques qui présente un danger pour la santé publique", appelant les pharmaciens à s’en tenir à la réglementation.

Par ailleurs, deux autres interventions ont traité du "nouveau logiciel Chifa officine 2" et "les produits innovants" lors de cette 1ère journée pharmaceutique nationale qui a regroupé des pharmaciens venus d’une trentaine de wilayas du pays.