La sélection nationale A' de football a entamé, lundi, son stage de préparation au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa en vue du Championnat d'Afrique des nations CHAN- Algérie 2022 qu'elle prépare activement depuis plusieurs mois, a indiqué la FAF.

Cette première séance, qui a démarré à 18h00 sous la conduite du sélectionneur national, Madjid Bougherra, a connu la présence des 28 joueurs convoqués en plus du défenseur du CR Belouizdad, Mouad Heddad, qui a rejoint le groupe dans la journée.

Les joueurs ont rejoint dimanche soir le Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, soit à l'issue des rencontres de la 14e journée du championnat de Ligue 1.

Pour ce mardi, 13 décembre, les Verts auront droit à une séance vidéo dans la matinée avant de rallier le stade Baraki pour une séance d'entraînement vu que la délégation de l’équipe nationale se déplacera en fin d’après-midi vers Annaba où elle disputera son premier match le lendemain, mercredi, face à la Mauritanie à huis-clos.

La sélection séjournera jusqu'au 17 décembre où elle aura une seconde sortie, ce tte fois face au Sénégal pour un match test-event en présence des officiels de la Confédération africaine de football (CAF).

Lors du CHAN, l'Algérie évoluera dans le groupe A, domicilié au stade de Baraki, en compagnie de la Libye, de l'Ethiopie et du Mozambique.

Les Algériens entameront le tournoi le vendredi 13 janvier face à la Libye (17h00).

Pour rappel, les 18 pays participant à cette compétition ont été scindés en trois groupes de quatre et deux groupes de trois.

Les deux premiers des groupes A, B, et C, ainsi que les premiers des groupes D et E se qualifieront pour les quarts de finale.