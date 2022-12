Le stade Chahid Hamlaoui de Constantine sera doté, dans le cadre des travaux de réhabilitation en prévision du Championnat d’Afrique des nations (CHAN 2022), de projecteurs en LED dont la mise en place d’ici au 26 décembre marquera la fin de l’opération d’aménagement lancée dans ce cadre, a indiqué mardi le directeur local de la Jeunesse et des sport DJS, Said Hogasse.

"Toutes les procédures d’usage relatives à l’importation de cet équipement de dernière génération ont été finalisées en collaboration avec toutes les parties concernées dont les services des Douanes algériennes" a affirmé à l’APS le même responsable.

Faisant état d’un taux d’avancement de l’ordre de 99%, des travaux de réhabilitation du stade mythique de Constantine, appelé jadis 17 juin, Hogasse a ajouté qu’il ne reste que le remplacement des anciens projecteurs par des projecteurs en LED et cette infrastructure sportive sera prête pour accueillir les matchs prévus dans le cadre du CHAN.

"Les projecteurs en LED permettront un éclairage des plus sophistiqués du stade, et donnera la possibilité ég alement de procéder à des prises des matchs en HD (Haute définition)", a expliqué le même responsable qui a mis l’accent sur l’importance de cet investissement dans la modernisation de ce stade.

Selon le DJS, "tous les travaux indispensables pour l’emplacement des projecteurs en LED comme la mise en place de groupes électrogènes adéquats ont été achevés et une équipe spécialisée devant se charger de la mise en service de ces projecteur LED, a été mobilisée".

Dans le cadre des préparatifs au CHAN, la wilaya de Constantine avait bénéficié d’une vaste opération de réhabilitation de la structure et toutes les installations du stade Chahid Hamlaoui, a rappelé la même source, précisant que les travaux ont porté, entre autres, sur la mise en place d’une nouvelle pelouse en gazon naturel avec un système d’absorption et d’évacuation des eaux, la réalisation de portes d’accès électroniques et la rénovation de la piste d’athlétisme et les trois terrains d’entrainement.

L’achèvement des travaux d’aménagement du stade Chahid Hamlaoui lui permettra de remplir les conditions d’homologation des terrains exigées par la Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération internationale de football (FIFA), a-t-on indiqué.