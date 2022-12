Le groupe américain des logiciels Microsoft va prendre 4% de la Bourse de Londres (LSEG) dans le cadre d'un partenariat sur dix ans, selon un communiqué des deux sociétés diffusé lundi.

La Bourse de Londres s'engage, en outre, à acheter au moins 2,3 milliards de livres (2,67 milliards d'euros) de services d'informatique dématérialisée (cloud) sur dix ans à Microsoft.

L'américain va racheter environ 4% du LSEG "à travers l'acquisition d'actions du consortium Blackstone/Thomson Reuters", précisent les deux sociétés. L'action du LSE prenait 2,65% à 7.602,00 pence.

La capitalisation boursière de LSEG était de 37,3 milliards de livres environ lundi d'après le site du LSEG, ce qui valorise les 4% acquis par Microsoft à autour de 1,5 milliard de livres (1,74 md d'euros).

Sur les trois prochaines années, le coût en numéraire pour le LSEG est estimé entre 250 et 300 millions de livres, précise le groupe boursier. Le partenariat stratégique servira à "construire des systèmes d'infrastructures de données et de productivité avancés" ainsi que des systèmes "de modélisation et d'analyse" à partir de logiciels existant s comme Microsoft Azure, la plateforme d'informatique dématérialisée du géant américain, ou encore Teams, plateforme de communication et organisation du travail, selon le communiqué.

L'infrastructure de données du LSEG va ainsi "migrer sur Azure". Ce partenariat "est une étape importante dans les efforts du LSEG pour devenir la principale infrastructure mondiale de marchés financiers et de données sur les affaires", a commenté le directeur général du LSEG David Schwimmer, cité dans le communiqué.

"Les progrès dans l'informatique dématérialisée et l'intelligence artificielle vont fondamentalement transformer la manière dont les institutions financières font leurs recherches, interagissent et font des transactions", a pour sa part ajouté Satya Nadella, PDG de Microsoft.