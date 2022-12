Le gouvernement de la République centrafricaine (RCA) et le système des Nations Unies ont signé lundi à Bangui, la capitale centrafricaine, un plan-cadre de coopération fondée sur le développement durable pour la période de 2023-2027, selon des sources officielles.

Le plan-cadre de coopération a été signé par 23 agences, fonds, programmes, y compris la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), selon un communiqué de presse publié par l'ONU. "Le partenariat noue aujourd'hui est porteur d'espoir pour le peuple centrafricain dont nous avons la charge de conduire la destinée", a déclaré le Premier ministre centrafricain Félix Moloua, cité par le communiqué.

Le plan-cadre de coopération est le principal instrument pour planifier et mener des activités de développement afin de soutenir la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD) à l'horizon 2030 en RCA, a indiqué dans une note d'information Valentine Rugwabiza, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la RCA.

Ce plan-cad re est également un important document de développement reposant sur une approche intégrée et multidimensionnelle qui tient compte des "cinq P" de l'agenda 2030, à savoir : paix, population, prospérité, planète et partenariat, selon la note. Le système de l'ONU s'aligne sur la vision du gouvernement centrafricain qui veut que la RCA devienne un Etat de droit, stable, prospère et en harmonie avec la nature, où ses populations réalisent pleinement leur potentiel et bénéficient équitablement du développement du pays, d'après la même source.