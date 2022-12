Cinq pêcheurs sont portés disparus en mer lors du passage du cyclone Mandous, a annoncé mardi le ministère sri-lankais de la Pêche.

Les pêcheurs, à bord de trois navires différents, sont originaires respectivement des districts de Batticaloa, Trincomalee et Galle.

Leurs bâtiments étaient en mer lorsqu'une alerte a été lancée, a précisé Susantha Kahawatta, directeur général du Département des pêches et des ressources aquatiques au ministère de la Pêche.

Les eaux au large du Sri Lanka sont désormais calmes et les activités de pêche sont revenues à la normale, a-t-il ajouté.

Plus de 21.000 Sri-Lankais ont été touchés et plus de 5.600 habitations endommagées par le passage du cyclone Mandous.