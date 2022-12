Quelque 2.308 hectares de foncier inexploité au niveau des zones industrielles (ZI) et des zones d'activités (ZA) ont été récupérés, a fait savoir lundi le ministre de l'Industrie, Ahmed Zaghdar.

Il s'exprimait lors d'une séance d'audition organisée par la Commission des Affaires économiques, de l'industrie, du commerce et de la planification à l'Assemblée populaire nationale (APN), sous la présidence de Kamel Belakhdar, président de la Commission, en présence de la ministre des Relations de Parlement, Basma Azouar, lors de la quelle il a présenté un bilan exhaustif du secteur au titre de l'année 2021/2022. Dans le cadre de l'assainissement du foncier industriel au niveau des ZI et des ZA "minutieusement" répertorié, quelque 2.308 hectares de terres octroyées et inexploités ont été recensés, a soutenu le ministre, assurant que l'opération "se poursuit toujours".

Concernant les nouvelles ZI, M. Zaghdar a affirmé que l'Agence nationale d'intermédiation et de régulation foncière (ANIREF) était chargée d'aménager six (06) nouvelles zones, indiquant qu'en 2022, l'accent a été mis sur le r accordement des ZI aux divers réseaux. Et d'ajouter que les travaux d'aménagement de trois zones avaient été achevés, à Bejaïa (El Kseur), à Boumerdès (Larbatache) et à Tlemcen (Ouled Bendamou), lesquelles devraient être réceptionnées avant la fin de l'année en cours.

En matière de promotion des PME, le ministre a fait état de 1,3 millions d'entreprises en Algérie, faisant savoir que les centres d'aide, de consulting et les pépinières d'entreprises avaient accompagné 273 porteurs de projets et assuré l'incubation de 265 PME. Le Fonds de garantie des crédits aux PME (FGAR) a octroyé des gages financiers à hauteur de 14 milliards Da pour 309 projets en 2022, a-t-il conclu.