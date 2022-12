Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zaghdar, a présenté, lundi devant la Commission des affaires économiques, de l'industrie, du commerce et de la planification de l'Assemblée populaire nationale (APN), un bilan général du secteur pour les années 2021-2022, affirmant que les réalisations accomplies dans le cadre de la stratégie du ministère de l'Industrie interviennent au titre du programme et des directives du président de la République et figurent dans le plan d'action du Gouvernement.

La séance d'audition s'est déroulée en présence du président de la commission, Kamel Belakhdar, et de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar. Le ministre a précisé que le bilan du secteur s'articule autour de la réforme du secteur public marchand, de la gouvernance des entreprises économiques publiques (EPE), de la relance de l'investissement, de l'amélioration du climat des affaires, du développement et de la valorisation du foncier économique et de l'amélioration de son exploitation, de la promotion des petites et moyennes entreprises (PME), et du développement des filières industrielles prometteuses, de l'infrastructure nationale de qualité, en sus de l'amélioration de la qualité des prestations publiques et de la simplification des mesures administratives et de numérisation.

En matière de réforme du secteur public marchand et de la gouvernance des EPE, M. Zaghdar a fait état du lancement d'un audit global concernant la gouvernance et le niveau de performance dans tous les groupes industriels et les holdings en vue de faire un diagnostic minutieux de chaque entreprise, faisant savoir qu'une évaluation a été réalisée au niveau de neuf (9) groupes sur 10, placées sous le portefeuille du ministère de l'Industrie.

Le ministre a souligné, par ailleurs, la levée des contraintes auxquelles sont confrontées les EPE, faisant état du recensement et de l'évaluation de 29 entreprises qui connaissent des difficultés financières, indiquant qu'il a été décidé, en premier lieu, de présenter les dossiers de trois entreprises devant le Conseil des participations de l'Etat (CPE).

Il s'agit, selon lui, du dossier de la relance du complexe de cycles, motocycles et applications (CYCMA), du dossier du redressement et de la relance des activités des filiales relevant de la société holding "GETEX", ainsi que du dossier de redressement de l'Entreprise nationale de in dustries de l'électroménager (ENIEM).

Le ministre a évoqué la promotion du partenariat entre les groupes industriels, les partenaires nationaux et les étrangers, à l'instar du projet de partenariat entre l'Entreprise nationale de l'industrie électronique "ENIE" et le partenaire italien "FIMER" pour la fabrication d'onduleurs photovoltaïques, des unités de transformation des stations d'énergie solaire et des instruments de contrôle pour l'industrie de l'énergie photovoltaïque, avec un montant d'investissement de 3,2 milliards de DA.

Il a cité en outre le projet de partenariat entre les sociétés publiques de holding "MADAR" et "AGRODIV", en vue de la relance de l'unité des jus "JUCTA" (Jijel) pour un montant d'investissement de 2,3 Mds de DA. Pour ce qui est de la relance de l'activité des EPE à l'arrêt, le ministre a fait état de la relance de l'activité de 17 EPE sur un total de 51 EPE recensées, outre la programmation de 34 EPE restantes durant 2023, dont 09 EPE dont l'état est tributaire de la nature du projet devant être créé.

Il sera procédé aussi à la relance de l'activité des entreprises confisquées, a-t-il fait savoir, relevant les biens et les actifs de 19 sociétés confisquées ont été transférés au profit du secteur public marchand.

Secteur public marchand: la valeur de pr oduction en hausse de 31,5%

M. Zaghdar a fait savoir, dans un autre contexte, que le secteur public marchand avait enregistré des résultats positifs comparativement à 2021, à savoir une hausse de la valeur de production de l'ordre de 31,5%, une hausse du chiffre d'affaires de l'ordre de 32%, une hausse de la valeur ajoutée de l'ordre de 12,5%, ainsi qu'une augmentation du nombre des travailleurs de l'ordre de 0,4%.

En matière d'amélioration de l'investissement, le ministre a rappelé la promulgation du nouveau Code de l'investissement et de ses 8 textes d'application, faisant état de négociations sur des accords internationaux multipartites concernant le protocole d'investissement de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), et la convention arabe sur l'investissement, afin de drainer davantage d'investissements arabes vers l'Algérie.

Il a également été procédé à la levée d'obstacles sur quelque 863 projets d'investissements finis inexploités, soit 94% des 915 projets en suspens, ce qui a permis de créer plus de 52.000 postes d'emploi, avec un volume total des investissements s'élevant à plus de 527 milliards Da, a-t-il précisé. En matière de développement des filières industrielles prometteuses, M. Zaghdar a rappelé la promulgation du texte de loi régissant l'activité de construction automobile, tout en autorisant la reprise de l'activité de l'importation des véhicules.

Dans le segment des industries électriques, il a relevé l'organisation de 158 entreprises locales en Cluster, outre l'application d'une nouvelle stratégie basée sur la production de kits de manière à réduire la facture des importations à hauteur d'un (01) milliard Usd à court terme. Plus explicite, le ministre a passé en revue les acquis réalisés dans les domaines des industries de l'électronique, l'électroménager, l'agroalimentaire, du textile, du cuir, des produits chimiques, du bâtiment, la sidérurgie, ou encore dans le domaine de la sous-traitance.

Une progression de 5 places dans l'Indice mondial de l'innovation

M. Zaghdar a, par ailleurs, souligné que l'Algérie avait progressé de cinq (5) places dans l'Indice mondial de l'innovation de l'année 2022, occupant la 115e place alors qu'elle figurait à la 120e place en 2021, réalisant ainsi une progression de 4 à 9 places dans cinq axes principaux sur un total de sept axes composant l'indice.

En matière d'amélioration de la qualité des services publics, la simplification des procédures et la numérisation, le ministre a évoqué la dématérialisation des procédures administratives au niveau central, avec un programme prévoyant la connexion des Directions de wilayas et des instances sous la tutelle à un réseau propre au secteur industriel.

Il a évoqué, en outre, le lancement d'un nouveau site web pour le ministère de l'Industrie, la création de plateformes numériques dédiées à la gestion des mécanismes et des systèmes gérées par le ministère à l'instar du système des concessionnaires des véhicules neufs, le système de fabrication des véhicules, les lignes de production et les équipements rénovés, les industries électronique, électroménagère et la sous-traitanceindustrielle.

Une plateforme numérique a été mise en place, selon le ministre, dédiée aux requêtes et aux préoccupations des opérateurs économique et des usagers de l'administration. A propos de l’intelligence économique, des cellules de veille stratégique ont été formées au niveau des groupes industriels publics, outre l'élaboration de trois documents en vue d'appliquer l'intelligence économique dans les établissements, à savoir: le livre blanc de l'intelligence économique au service de l'industrie, le guide de l'intelligence économique pour accompagner les établissements et les organisations, mais aussi un guide de formation pour les qualifications qu'exigent les différentes activités de l'intelligence économique.