Près de 70 exposants prennent part à la 6ème édition du Salon international "Agro-Souf 2022", ouverte lundi à d’El-Oued, a-t-on appris des organisateurs.

Plusieurs entreprises publiques et privées ont, eu égard à leur rôle d’accompagnement des opérateurs agricoles, été invitées à la 6ème édition du Salon international "Agro-Souf 2022", pour dynamiser les mécanismes d’orientation et de vulgarisation, qualifiées de nécessaires à l’amélioration de la productivité, de la qualité et du rendement, a indiqué le président de la commission d’organisation de cette manifestation économique, Fayçal Houamdi.

Il s'agit notamment des entités économiques versées dans la production des produits phytosanitaires, intrants et semences, et des compagnies d’assurance, a indiqué M. Houamdi.

Le Salon "Agros-Souf 2022" qu’abrite, quatre jours durant, le complexe touristique "Gazelle d’Or" regroupe également des opérateurs économiques des Etats-Unis d’Amérique, de l’Italie, et de Tunisie.

Il tend, entre-autres objectifs, à mettre en valeur les potentialités naturelles que renferment les terres agricoles sahariennes, mettre en exergue les voies d’accompagnement des agriculteurs, ainsi que l’encouragement de l’investissement agricole en vue de concrétiser le programme national visant l’extension des superficies agricoles irriguées, le développement du produit agricole, la réalisation de l’autosuffisance agricole et son orientation et l’examen des mécanismes d’exportation du produit agricole.

Le programme du Salon prévoit un séminaire national sur "L’économie de l’agriculture saharienne en Algérie, contraintes et perspectives", traitant, à la faveur d’une centaine de communications, les questions liées au développement de l’agronomie saharienne, le foncier agricole, l’exploitation des énergies renouvelables et certaines préoccupations des agriculteurs.

La 6ème édition du Salon international "Agro-Souf 2022" est organisée par la société "El-Fahd", en coordination avec la Chambre agricole locale et l’Université "Chahid Hamma Lakhdar" d’El-Oued.