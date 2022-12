Un séminaire national organisé sous le thème "La filière blé, défis et perspectives, pour son développement et sa durabilité", a été ouvert mardi au campus Tidjani Haddam de l’Université des Frères Mentouri, Constantine -1.

Cette rencontre scientifique qui regroupe plus de 120 participants, a été organisée par le Laboratoire de génétique, biochimie et biotechnologie végétale relevant de la Faculté des sciences de la nature et de la vie de l’Université Constantine-1, a précisé à l’APS la présidente du séminaire Nadiya Yakhlef, enseignante chercheure au sein de cette faculté.

L’organisation de ce séminaire en coordination avec la direction des services agricoles (DSA) s’inscrit dans le cadre d’une convention de partenariat signée entre les ministères de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et de l’Agriculture et du Développement rural visant la promotion des filières agricoles stratégiques dont les céréales, a ajouté la même responsable , également vice-recteure chargée de la pédagogie à l’université Constantine- 1. L’amélioration de la producti on céréalière en Algérie, la biodiversité du blé "changements climatiques" , la qualité du blé, les maladies du blé et estimation et évaluation des pertes de rendement, figurent parmi les communications qui seront présentées lors de cette rencontre nationale, ouverte par le doyen de la Faculté des sciences de la nature et de la vie, Laid Dehimat.

Différentes instances et institutions versées dans ce domaine prennent part à ce séminaire national marqué par la participation de dix (10) wilayas dont Tizi Ouzou, Tiaret, Souk Ahras , Sidi Bel Abbès et Ain Témouchent, selon les organisateurs .