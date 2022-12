Les participants à une rencontre organisée lundi à Laghouat ont appelé à la collecte de documents historiques afin de les mettre à la disposition des chercheurs, a-t-on appris des organisateurs.

Ils ont recommandé, au terme des travaux de cette rencontre tenue à l’université Ammar-Thelidji de Laghouat durant deux jours (11-12 décembre), de collecter des documents historiques, notamment ceux ayant trait à la glorieuse Révolution du 1er novembre 1954, pour les mettre à la disposition des chercheurs, ainsi que la création d’un laboratoire des études historiques dans le Sud du pays.

Les intervenants ont aussi appelé à poursuivre la collaboration entre universitaires, historiens, chercheurs et spécialistes des médias, afin de contribuer à la préservation de la Mémoire nationale et ce, au travers de conventions de coopération et de partenariat entre les universités algériennes. Les recommandations, ponctuant les travaux de cette rencontre, ont insisté en outre sur le renforcement du rôle des médias notamment en ce qui concerne les questions relatives à la valorisation des principes de citoyenneté, et le suivi de l’ensemble des évènements liés à la Mémoire nationale, tout en assurant leur diffusion périodique.

Les participants ont également souligné l‘importance d’inciter les parties concernées, à l’instar du secteur de l’Education, à accorder plus d’intérêt à l’histoire nationale dans les programmes scolaires, et à encourager davantage les étudiants du Master et les Doctorants à veiller, dans leurs thèses de fin d'étude, à se documenter de manière scientifique lorsqu'il s'agit d'évoquer l'histoire nationale.

Les participants à cette rencontre ont, par ailleurs, proposé la création de cellules de traduction soutenues par des chercheurs en histoire, pour assurer une traduction fidèles d'ouvrages édités à l'étranger et concourir à la production œuvres cinématographiques et documentaires traitant de l’histoire du pays.

Cette rencontre, intitulée "132 ans de lutte : parcours révolutionnaires, victoires diplomatiques et engagement médiatique", a été animée par des conférenciers issus de différentes universités du pays.