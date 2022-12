Une technique d'auto-transplantation de peau permet de recolorer les morceaux de l'épiderme dépigmentés par le vitiligo.

Chez les personnes atteintes de vitiligo, certaines parties du corps se dépigmentent, faisant apparaître une peau totalement blanche sous forme de tâches éparses. Il s'agit en fait d'une réaction du système immunitaire qui détruit les mélanocytes, les cellules qui donnent leur couleur à la peau, aux cheveux et aux yeux. Cette destruction intervient dans des endroits localisés, donnant lieu à des sortes de tâches totalement blanches sur le reste de la peau colorée.

Pour y remédier, les médecins de l'hôpital Henry Ford aux Etats-Unis greffent des morceaux de leur propre peau aux patients. Ils prélèvent des zones de l'épiderme correctement pigmentées et les replacent sur les zones décolorées. Au bout de deux mois, la zone traitée par cette chirurgie commence à recréer des mélanocytes et à reprendre des couleurs.

LES ZONES TRAITÉES SE REPIGMENTENT DURABLEMENT

Dans une étude parue dans la revue Journal of the American Academy of Dermatology, les chercheurs observent que les résultats restent excellents ou très bons cinq ans après l'intervention. La repigmentation est maintenue dans 75% des cas après ce laps de temps pour 63 patients opérés entre 2009 et 2014.

Pour l'heure, seul le centre Henry Ford propose cette technique en Amérique du Nord, mais ces résultats pourraient aider à la démocratiser. Les autres traitements consistent en des médicaments topiques pour la peau, de la luminothérapie ou de la dépigmentation, mais ils ne sont pas toujours efficaces. « La technique de transplantation de mélanocytes et keratinocytes, ou MKTP, fonctionne, et dure dans le temps.

Elle est mieux que n'importe quelle autre technologie dont nous disposons pour traiter cette maladie », a déclaré Iltefat Hamzavi, dermatologue et auteur principal de l'étude. Si le vitiligo n'est pas grave ni contagieux, il peut rendre difficile la vie des patients car les tâches décolorées attirent les regards stigmatisants et les remarques désobligeantes. Ce traitement pourrait donc apporter un réel confort de vie pour les patients.