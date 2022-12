Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé, dimanche, que la véritable essence de l'Algérie nouvelle est d'opérer un changement des concepts, tout en les rectifiant et en œuvrant à leur concrétisation sur le terrain, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

Dans ses orientations générales au Gouvernement, données lors du Conseil des ministres, le président de la République a indiqué que "la véritable essence de l'Algérie nouvelle est d'opérer un changement des concepts, tout en les rectifiant et en œuvrant à leur concrétisation sur le terrain", soulignant que l'objectif "n'a jamais été de changer uniquement les personnes".

A l'occasion, le Président Tebboune a enjoint au ministre de la Santé de "préparer, pour la prochaine réunion du Conseil des ministres, un état des lieux sur la situation et la gestion des hôpitaux à travers le territoire national, et de lancer une inspection nationale sur la situation sur le terrain".

Il a également ordonné au ministre de la Justice d'"élaborer un projet de loi-cadre sur la fraude, so us toutes ses formes, dans le cadre de la moralisation de la vie sociale".

Concernant le projet de loi relatif à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail, et à l'exercice du droit de grève, le Président de la République a ordonné "de promulguer les textes réglementaires dans les plus brefs délais, afin de contribuer au renforcement de la quiétude et des droits et obligations des catégories professionnelles".