L'USM Alger a hérité du groupe A, selon le tirage au sort de la phase des poules de la Coupe de la Confédération de football, effectué lundi au siège de la Confédération africaine de football (CAF), au Caire. Outre l'USM Alger, le groupe A est constitué de St-Eloi Lupopo (RD Congo), Marumo Gallants (Afrique du Sud) et Al-Akhdar (Libye).

Les trois premières journées de la phase de groupes se joueront les 12, 19 et 26 février, alors que les 4e et 5e journée auront lieu respectivement les 8 mars et 19 mars. La 6e et dernière journée se déroulera le 2 avril. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale de la compétition.

Composition des quatre groupes :

Groupe A : USM Alger (Algérie), St-Eloi Lupopo (RD Congo), Marumo Gallants(Afrique du Sud), Al-Akhdar (Libye)

Groupe B : ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire), Diables Noirs (Congo) RiversUnited (Nigeria), DC Motema Pembe (RDC)

Groupe C: Pyramids FC (Egypte), ASKO Kara (Togo), Future FC (Egypte), ASFAR Rabat (Maroc),

Groupe D: TP Mazembe (RD Congo), US Monastir (Tunisie), Young Africans(Tanzanie), Real Bamako (Mali).