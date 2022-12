Les deux représentants algériens en Ligue des champions d'Afrique de football : la JS Kabylie et le CR Belouizdad, évolueront respectivement dans les groupes A et D en phase de poules de la compétition, selon le tirage au sort effectué lundi au siège de la Confédération africaine de football (CAF) au Caire (Egypte).

Le CRB, triple champion d'Algérie en titre, évoluera dans un groupe D très relevé, avec l'Espérance Tunis (Tunisie), le Zamalek (Egypte) et Al-Merreikh SC du Soudan, alors que la JS Kabylie, versée dans le groupe A, aura comme adversaires, le tenant du titre, le Wydad AC (Maroc), l'Atletico Petroleos (Angola) et l'AS Vita Club (RD Congo).

Les trois premières journées de la phase de groupes auront lieu les 10 et 11 février, les 17 et 18 février et les 24 et 25 février, alors que la 4e journée se déroulera le 7 mars et la 5e journée les 17 et 18 mars. La 6e et dernière journée aura lieu les 31 mars et le 1er avril. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale.

Compositions de groupes :

Groupe A : Wydad AC (Maroc), Atletico Petroleos (Angola), JS Kabylie (Algérie), AS Vita Club (RD Congo)

Groupe B : Al-Ahly (Egypte), Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), Al Hilal (Soudan), Coton Sport (Cameroun)

Groupe C : Raja CA (Maroc), Horoya (Guinée), Simba SC (Tanzanie), Vipers SC (Ouganda)

Groupe D : Espérance Tunis (Tunisie), Zamalek (Egypte), CR Belouizdad (Algérie), Al-Merreikh SC (Soudan).