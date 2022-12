Le sélectionneur national des A', Madjid Bougherra a retenu 28 joueurs pour le stage prévu du 11 au 18 décembre au Centre technique de Sidi Moussa (Alger), dans le cadre de sa préparation pour le championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023, NDLR) prévu en Algérie (13 janvier-4 février), indique lundi la Fédération algérienne de football (FAF).

L'équipe algérienne A' de football disputera deux matchs amicaux : le 14 décembre face à la Mauritanie (17h00), à huis clos, et le 17 décembre contre le Sénégal (18h30), au stade du 19 mai 1956 d'Annaba. Lors du CHAN, l'Algérie évoluera dans le groupe A, domicilié au stade de Baraki, en compagnie de la Libye, de l'Ethiopie et du Mozambique. Les Algériens entameront le tournoi le vendredi 13 janvier face à la Libye (17h00).

Pour rappel, les 18 pays participant à cette compétition ont été scindés en trois groupes de quatre et deux groupes de trois.

Les deux premiers des groupes A, B, et C, ainsi que les premiers des groupes D et E se qualifieront pour les quarts de finale.