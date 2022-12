Les karatékas des clubs "Samouraï Bethioua" et de l'"Olympique El Bahia" ont dominé les épreuves du championnat de wilaya d’Oran de Karaté-do cadets et juniors (filles et garçons) en kata et kumité, disputée samedi à la salle omnisports Akid-Lotfi d'Oran.

Les athlètes du club "Samouraï de Bethioua" et du club "Olympique El Bahia", filles et garçons ont réussi à remporter plusieurs combats finaux programmés dans le cadre de cet événement. Le président de la ligue oranaise de la discipline, Houari Fateh, s’est montré satisfait de la belle prestation des participants et de la forte participation ainsi que du bon niveau technique de la compétition.

A l’issue de cette phase, les quatre premiers en kata et kumité filles et garçons de chaque catégorie de poids sont qualifiés à la phase régionale, prévue fin décembre à Oran. Cette compétition d’une journée, organisée par la Ligue oranaise de Karaté-do, en collaboration avec la fédération algérienne de cette discipline et la direction de la jeunesse et des sports, a enregistré la participation de plus de 250 athlètes dans huit catégories de poids issus de 32 clubs locaux.