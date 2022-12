Les Emirats arabes unis (EAU) ont lancé dimanche avec succès le rover lunaire Rashid, marquant le début de leur première mission à la surface de la Lune.

Selon le Centre spatial Mohammed bin Rashid (MBRSC) de Dubaï, le rover Rashid fournira "des données, des aperçus et des images nouvelles et précieuses", et permettra de "collecter des données scientifiques sur des questions liées à l'origine du système solaire, de notre planète et de la vie." Le rover Rashid, fabriqué aux Emirats arabes unis, voyage à bord de Hakuto-R, un atterrisseur lunaire japonais.

L'atterrisseur a été lancé par une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis la base de lancement de la Force spatiale américaine de Cap Canaveral, en Floride, aux Etats-Unis.

"Le rover Rashid fait partie de l'ambitieux programme spatial des Emirats arabes unis, qui a commencé avec Mars, a progressé vers la Lune, et se tournera bientôt vers Vénus.

Pour la prochaine étape, nous viserons encore plus grand et plus haut", a déclaré sur Twitter après le lancement le cheikh Mohammed bin Rashid Al-Maktoum, vice-président et Premier ministre des EAU.