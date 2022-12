Le quotidien d'expression arabe "Echaab" (Le Peuple) a célébré dimanche soir le 60e anniversaire de sa création, en présence du ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani.

Ont pris part à cette cérémonie également le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, le président de l'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV), Mohamed Louber, le directeur général de l'Agence "Algérie presse service" (APS), Samir Gaïd, le directeur général de la Radio nationale, Mohamed Beghali, ainsi que des moudjahidine, des personnalités nationales et des représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Bouslimani a affirmé que le quotidien "Echaab" compte parmi "les anciens journaux sur la scène médiatique nationale qui bénéficie du soutien total du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", soulignant que ce journal "est resté fidèle à sa référence novembriste et à sa ligne éditoriale nationale qui s'intéresse aux affaires des Algériens où qu'ils soient et aux causes justes de libération à travers le monde".

M. Bouslimani a ajouté que le quotidien a renforcé sa présence avec l'émission d'une version électronique, la création d'une chaine sur "Youtube" et d'un centre d'études stratégiques dans le but de "gagner l'enjeu de la continuité, de la concurrence à l'ère du numérique qui a envahi tous les domaines".

A cet effet, le ministre a mis en avant les choix "responsables" du quotidien ayant "contribué à renforcer son rôle, notamment en termes d'accompagnement médiatique professionnel de la politique de l'Algérie nouvelle qui fait l'objet de manœuvres hostiles vaines, notamment les attaques cybernétiques concentrées".

Dans ce contexte, M. Bouslimani a souligné, qu'au-delà de ses efforts visant à moderniser le secteur, le ministère de la Communication accorde "un grand intérêt au processus de formation des journalistes et des travailleurs assimilés afin d'être au diapason des nouvelles technologies de l'information et de la communication et contribuer à la valorisation des réalisations de l'Algérie nouvelle".

Le ministre a rappelé que l'anniversaire de la création du journal "Echaab" coïncide avec le 62e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960 qui a concrétisé, a-t-il dit, l' unité du peuple contre l'occupant et sa détermination à se libérer.

De son côté, le directeur général du quotidien "Echaab", Djamel Lallami, a affirmé que le journal est "pionnier dans la presse écrite nationale, et demeure le digne héritier des médias de la glorieuses guerre de libération, artisan d'épopées, et une fierté pour les générations de la Révolution et de l'indépendance".

M. Lallami a affirmé que le journal "Echaab" a contribué et continue de contribuer à l'édification d'un "média national responsable et impartial dans une Algérie nouvelle, renouvelée, et adaptée aux changements mondiaux, dans une vision prospective fixée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour la réforme, le changement et le développement.

Il a annoncé à cette occasion le lancement d'un concours annuel sous le thème "La médaille de l'étudiant journaliste".

Lors de la cérémonie de célébration de cet anniversaire, des moudjahidine dont certains en vie et d'autres défunts ainsi que des journalistes, ont été honorés, ainsi que les peuples de Palestine et du Sahara occidental.