Quatre-cents-cinquante (450) toiles et 29 sculptures réalisées par des artistes algériens et étrangers ont été exposées dimanche au Centre des loisirs Houha-Belaid de Khenchela ouvrant ainsi la quatrième édition du salon international ''Lamasset'' des arts plastiques.

Le wali de Khenchela, Youcef Mahiout, a procédé à l'ouverture du salon dans le cadre de la commémoration du 62ème anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960, en présence d'artistes représentant 19 pays.

Cet événement culturel est placé sous le slogan "Des retouches artistiques, pour traduire une histoire, une identité'', a indiqué Fouad Belagh, président de l’Association des arts plastiques ''Lamasset'', organisatrice de cette manifestation.

L’exposition du 4ème salon ''Lamasset'', a-t-il souligné, porte sur 380 toiles représentant des œuvres présentées par l’association, certaines sont des dons d’artistes étrangers ayant pris part aux éditions précédentes, ainsi que sur 70 autres toiles d’artistes venus de plusieurs wilayas du pays et de Tunisie.

''Les œuvres exposées s’inspirent de toutes les écoles, figura tif, impressionniste, surréaliste, abstrait ou cubique'', a ajouté M. Belagh, relevant que des ateliers de formation, ouverts aux artistes et aux enfants intéressés par cet art, ont été programmés pour cette édition qui a prévu également une conférence sur le thème "Rôle des arts plastiques dans la transmission générationnelle''.

Des randonnées touristiques dans les sites naturels et historiques de la région sont au programme du salon.

Ainsi une halte est prévue au musée régional du moudjahid et dans d'autres lieux de mémoire de la Révolution du 1er novembre 1954.

L’artiste plasticienne tunisienne, Leila Selmaoui, a, dans une déclaration à l’APS, exprimé sa joie de prendre part au 4ème salon ''Lamasset'' qui coïncide avec la commémoration du 62ème anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960.

Elle a souligné à cette occasion que ''l’Algérie et la Tunisie partagent une histoire commune'', ajoutant que ''cette manifestation constitue une opportunité de rapprochement entre les artistes et une occasion d’échanger les expériences et de découvrir les richesses historiques et touristiques de la région''.

Le salon international ''Lamasset'' se poursuivra jusqu’au 14 décembre.

Il est ouvert au public de 09H00 à 19H00 au centre des loisirs scientifiques ''Houha Belaid'', au centre- ville de Khenchela.