Les films serbe "Non-Aligned, Scenes of the Labudovic's Reels" et britannique "Limbo" ont été primés respectivement, meilleur film documentaire et meilleur long métrage au Festival international du cinéma d'Alger (Fica) dont la 11e édition dédiée au cinéma engagé a pris fin samedi.

Le Grand Prix dans la catégorie long métrage documentaire est revenu à "Non-Aligned, Scenes of the Labudovic's Reels" (2022) de la réalisatrice Mila Turajlic, une œuvre qui relate le parcours de son compatriote Stefan Labudovic (1926-2017), le photographe-journaliste qui a accompagné le dirigeant de l'ex-Yougoslavie, Josef Bruce Tito, dans la plupart de ses étapes politiques et ses voyages internationaux.

Le Prix Spécial du Jury dans cette catégorie est revenu au film italo-colombien "Los Zuluagas" réalisé par Flavia Montini.

Le Grand Prix dans la catégorie long métrage a été décerné à "Limbo" (2020) du réalisateur et scénariste Ben Sharrock, une comédie dramatique qui traite de la tragédie des réfugiés syriens en Europe à travers l'histoire d'un jeune musicien séparé de sa famille syrienne et coincé sur une petite île de pêche écossaise où il vit temporairement, en attendant d'obtenir le statut de réfugié.

Le jury de cette catégorie a décerné son prix spécial au film "200 mètres" du Palestinien Ameen Nayfeh, tandis que le film rwandais "Les Inconnus" de son réalisateur Montiganda Wa Nkunda a reçu la mention spéciale.

Dans la compétition des courts métrages, le Grand Prix a été attribué au film canadien "Au plaisir les ordures" de Romain Dumont, tandis que le prix spécial du jury est revenu au film algérien "Al Saghira", (La petite) d'Amira Djahan Khalefallah, avec l'attribution également de deux mentions spéciales à chacun des films algérien "Chebchak Marican" d'Amal Belidi et "Do not feed the Pigeons" d'Antonin Niclass du Royaume-Uni.

Par ailleurs, le prix "Gandhi" du Conseil international du cinéma et de la télévision de l'UNESCO a été décerné au film "Limbo".

Quant au Prix du public, il est revenu dans la catégorie du court métrage à l'œuvre algérienne "Il reviendra" de Youcef Mahsas, dans la catégorie des documentaires à "Kat Walk" du Suédois Johan Skov, et dans la catégorie du long métrage le prix est revenu à "Libmo".

La cérémonie de clôture a également été l'occasion pour rendre hommage à la fondation palestinienne "Shashat Women Cinema", créée en 2005 et dont l'action porte sur le développement de s capacités du secteur cinématographique des jeunes femmes palestiniennes. La 11e Fica, dédié au cinéma engagé, a vu la participation de 60 films de différents pays, dont 25 dans le cadre de la compétition.