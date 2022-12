Les Nations unies ont appelé, jeudi, à des mesures urgentes face à une crise alimentaire sans précédent en Afrique de l'Ouest et du Centre qui devrait affecter plusieurs millions de personnes l'année prochaine.

Selon l'ONU, plus de 35 millions de personnes (dont 6,7 millions d'enfants) dans la région - soit environ 8% de la population évaluée - sont actuellement incapables de satisfaire leurs besoins alimentaires et nutritionnels de base.

La situation est particulièrement alarmante dans les zones de conflit du bassin du lac Tchad et la région du Liptako-Gourma (Burkina Faso, Mali et Niger), où 25.500 personnes connaîtront une situation de faim catastrophique pendant la période de soudure (juin-août 2023). Il s'agit de la période de l'année où les stocks de nourriture de la récolte précédente sont épuisés, et les familles peinent à satisfaire leurs besoins alimentaires de base.

Dans une déclaration commune lors de la réunion annuelle du Réseau pour la prévention des crises alimentaires en Afrique de l'Ouest à Lomé, trois agences onusiennes, ont exhorté les gouverneme nts de la région à "accroître leurs soutien et investissements dans les programmes de sécurité alimentaire et de nutrition". "Les perspectives de sécurité alimentaire et nutritionnelle pour 2023 sont extrêmement inquiétantes et cela devrait être le dernier avertissement aux gouvernements de la région ainsi que leurs partenaires", a déclaré Chris Nikoi, directeur régional du Programme alimentaire mondial (PAM) pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre.