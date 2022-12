Cinquante (50) exploitations agricoles et unités industrielles ont été raccordées aux réseaux d’électricité et de gaz depuis début 2022 à Constantine pour un investissement de près de 425 millions DA, a-t-on appris dimanche du chargé de communication à la direction de wilaya de distribution de l’électricité et de gaz.

Dans une déclaration à la presse en marge d’une sortie de terrain des services de la direction de Constantine de distribution de l’électricité et de gaz, Karim Boudoula a indiqué qu’en 2022, pas moins de 17 exploitations agricoles ont été alimentées en électricité moyenne tension à la faveur d’un réseau de distribution de 7 km pour 260 millions DA dégagés du budget de wilaya.

Les 17 exploitations agricoles relèvent des communes de Zighoud Youcef, Didouche Mourad et Béni Hamidène, a ajouté le même responsable qui a indiqué qu’une exploitation agricole sera incessamment reliée au réseau électrique dans la commune de Messaoud Boudjeriou dans le cadre de ce programme tandis que les travaux de dessert e de deux autres exploitations débuteront dès la fin des procédures administratives.

La même source a relevé que depuis début 2022, pas moins de 21 unités industrielles ont également été raccordées au réseau d’électricité de faible et moyenne tensions et 5 autres le seront dans les prochains jours au titre d’un programme portant raccordement de 66 unités.

Pas moins de 25 zones d’ombre totalisant 1.075 foyers ont été raccordées courant cette année au réseau de gaz pour plus de 120 millions DA, a ajouté Boudoula en soulignant que dans le cadre d’un programme commune des deux directions de l’énergie et des mines et de distribution de l’électricité et du gaz de Constantine, six zones d’ombre de 138 foyers ont été prises en charge à la faveur de la réalisation d’un réseau de 16 km pour un investissement de plus de 30 millions DA.