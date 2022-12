Electronique, énergie, automobile ou semi-conducteurs: face à un "réveil" industriel américain post-Covid, l'Europe reste à la traîne des investissements en 2022 et l'Afrique s'effondre, selon une étude du cabinet Trendeo.

En 2022, l'Asie de l'Est (Chine, Japon, Corée du sud et Taïwan) est restée l'endroit du monde où l'investissement industriel était le plus élevé, même si la zone est aussi la plus fermée aux investisseurs qui n'appartiennent pas à sa zone de chalandise.

Selon l'étude annuelle de l'observatoire Trendeo sur l'investissement industriel dans le monde, l'Asie a drainé 53,4% des annonces de construction d'usines. Le continent américain a attiré 28,3% des nouveaux gros projets industriels contre 13,1% en Europe.

En 2019, juste avant l'épidémie, l'Asie était à 55,3% (56% en 2018), les Amériques à 20,3% (17,5% en 2018), l'Europe à 14,8% (11,9%), l'Océanie à 6,5% (4,7%), selon les données compilées par Trendeo. L'Afrique qui avait drainé 12,6% des investissements mondiaux dans l'industrie en 2016 (8,9% en 2017, et 9,9% en 2018), est retombée à 2,9% en 2022, malgré une reprise à 5,7% en 2021, selon Trendeo.

Au total selon l'étude, les annonces de nouveaux projets d'usines dans le monde ont porté sur quelque 627 milliards de dollars l'an passé. Avec au premier rang l'électronique et les semi-conducteurs (277 milliards de dollars d'investissements), suivis par les équipements électriques (97 milliards de dollars), l'extraction minière et les métaux (52,6 milliards de dollars USD), et l'automobile (43 milliards de dollars).