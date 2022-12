L'Institut nationale des études de stratégie globale (INESG) a organisé, dimanche à Alger, une journée d'étude sur le rôle de la station photovoltaïque flottante dans le renforcement de la sécurité alimentaire et hydrique. Tenue au siège l'INESG, la rencontre a été animée par des responsables et des représentants de plusieurs ministères, organismes, institutions et entreprises en lien avec les énergies renouvelables (EnR), tels le CRTSE, l'ANBT, l'ANRH, CDER, Sonelgaz, ainsi que des opérateurs économiques publics et privés.

Les débats se sont focalisés sur trois axes, à savoir : "l'Etat des lieux du potentiel hydrique et photovoltaïque en Algérie", "la stratégie algérienne dans le domaine des ENR et sa place dans le sécurité alimentaire", ainsi que des "témoignages d'opérateurs économiques dans le domaine des ENR". L'évènement a permis d'établir une série de recommandations touchant cinq (05) dimensions du projet des stations photovoltaïques flottantes, en l'occurrence, économique, sociale, environnementale, technologique et culturelle.

Sur le plan économique, les participants ont appelé, entre aut res, à trouver l’équilibre entre les besoins grandissants, en raison de la croissance démographique, la politique d’industrialisation du pays et les ressources hydriques.

Ils sont, également, préconisé le développement d'une filière nationale pour la production des flotteurs qui constituent l'assise de ce modèle. Sur le plan social, les experts ont suggéré, notamment, le développement de la solidarité hydrique entre les régions, ainsi qu'une gestion pérenne de l’eau qui constitue une nécessité absolue pour tous les utilisateurs de ce modèle. Concernant la dimension environnementale, les panelistes ont recommandé d'intégrer la dimension environnementale dans ces projets dans un objectif de garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau (ODD n6).

Ils ont appelé, également, à mettre en avant les avantages de ce projet notamment dans le cadre de la réduction de l'évaporation des eaux stagnantes dans les zones sensibles aux sécheresses. S'agissant de la dimension technologique/innovation, il a été suggéré d'encourager la recherche et le développement dans ce secteur (fonds et moyens), ainsi que d'orienter et d'accompagner les start-up vers ce domaine d’activité et également digitaliser et optimiser le réseau électrique interconnecté pour une meilleure gestion des ressources conventionnels.

Pour ce qui est de la dimension culturelle, les intervenants ont appelé à impliquer la société civile dans la lutte contre le gaspillage des ménages dans une vision globale du plan de gestion rationnelle sur la ressource en eau, en plus de renforcer la formation et l’apprentissage dans des spécialités nécessaires pour ce secteur.

Les experts ont proposé, également, de recourir aux expériences étrangères et de lancer un projet pilote qui va étudier, au cas par cas, toutes ces dimensions en prenant en considération, aussi, l’aspect de l'aménagement du territoire, notamment les objectifs du SNAT 2030.