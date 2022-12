L'asthme pendant l'enfance serait un facteur de risque de maladies cardiovasculaires à l'âge adulte.

Avoir de l'asthme pendant l'enfance augmenterait le risque de rigidité artérielle à l'âge adulte, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale "Hypertension", la revue médicale de l'Association Américaine de Cardiologie (ACC).

Les chercheurs ont mené une étude avec 1 746 participants âgés de 20 à 51 ans sur une période de 11 ans en moyenne pour comprendre les effets de l'asthme pendant l'enfance sur le risque cardiovasculaire.

Pour établir ce lien, les scientifiques ont mesuré la rigidité artérielle, un facteur de risque des maladies cardiovasculaires avec un test non-invasif.

IL EXISTE UN LIEN ENTRE ASTHME ET MALADIES CARDIOVASCULAIRES

Les résultats de l'étude ont montré que les participants qui avaient été asthmatiques enfants affichaient un risque plus élevé d'avoir des artères rigides et de développer cette anomalie tôt dans la vie. Ce lien était plus marqué quand ils étaient en surpoids et avec de l'hypertension.

"Notre étude indique qu'un antécédent d'asthme dans l'enfance est associé à une rigidité aortique chez des adultes et potentiellement un risque accru de la maladie cardiaque future," explique le Dr. Dianjianyi Sun, chercheur à l'École de Santé Publique et de Médecine Tropicale de Tulane à la Nouvelle-Orléans.

"Il y a une plausibilité biologique que la nature inflammatoire de l'asthme se traduise par un vieillissement vasculaire prématuré", explique Stephen Archer, cardiologue et chef de service à l'Université Queen's au Canada qui a commenté les résultats de l'étude.