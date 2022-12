La deuxième étape du Tour Cycliste de Ghardaïa, disputée samedi, sur une distance de 152 kilomètres, entre Bennoura et El Guerrara, a été remportée par Abdallah Benyoucef, du Mouloudia d'Alger, ayant bouclé la distance en trois heures, onze minutes et quarante-cinq secondes.

Le podium des seniors a été complété par Ayoub Sahiri, également sociétaire du MCA, ayant réalisé le même temps, alors que Hamza Ammari, de l'équipe Dubai Police, a pris la troisième place. Chez les juniors, c'est Bachir Chennafi qui l'a emporté, devant ses coéquipiers en Equipe Nationale, respectivement Oussama Khellaf (2) et Ryadh Bakhti (3e). Cette première édition du Tour Cycliste de Ghardaïa (Sud) avait débuté jeudi, par un contre-la-montre "par équipes", de 28 kilomètres pour les juniors et de 42 kilomètres pour les seniors.

Le lendemain, vendredi, a eu lieu la première étape, disputée sur une distance de 112 kilomètres, entre El Guerrara et Ghardaïa, et c'est l'international El Khassib Sassane qui s'est imposé, en trois heures vingt-huit minutes et dix-huit secondes, devant Ayoub Sahiri (2e) et Hamza Amari (3e).

Chez les juniors, c'est le jeune international Abderrahmane Kessir qui l'avait emporté, en trois heures, vingt-neuf minutes et neuf secondes, devant ses équipiers en sélection nationale, Ryad Bakhti (2e) et Nasr-Allah Semiani (3e).

La dernière étape est prévue dimanche, et elle se déroulera sous forme d'un contre-la-montre individuel de 14 kilomètres, aussi bien pour les juniors que pour les seniors.