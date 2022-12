Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Abderrachid Tabi, participera, à compter de ce samedi à Addis-Abeba aux travaux de la 8e session du Comité technique spécialisé de la Justice et des Affaires juridiques de l'Union africaine (UA), a indiqué un communiqué du ministère.

Composé de ministres de la Justice et des procureurs des pays de l'UA, ce comité technique spécialisé a pour mission d'examiner et d'étudier tous les projets d'instruments juridiques et de les soumettre au Conseil exécutif et à la Conférence des présidents pour leur adoption finale, conclut le communiqué.