Les participants à une rencontre mercredi à Bechar, à l’initiative de l’association "El Fedjr" d'aide aux personnes atteintes de cancer, ont plaidé pour l'intensification des campagnes de sensibilisation au dépistage précoce du cancer de la prostate.

Cette rencontre a pour objectifs de sensibiliser notamment les hommes âgés de 50 ans et plus sur la détection précoce du cancer de la prostate, afin de contribuer au succès du traitement de cette maladie avant sa propagation, a précisé la présidente de l'association, Biarra Alaouia.

Selon Dr Ahmed Stoutah, chirurgien au centre régional anti-cancer (CRAC) et professeur-adjoint à la faculté de médecine de l’université "Tahri Mohamed" de Bechar, il est impossible aujourd'hui de guérir le cancer de la prostate lorsqu'il est découvert tardivement. "Le dépistage précoce, à savoir les analyses sanguines de type Antigène prostatique spécifique (PSA), est considérée comme la meilleure solution de diagnostic du cancer avant que les symptômes ne se développent", a précisé Dr Stoutah, signalant que ce genre d’analyses permet une bonne prise en charge médicale de la personne atteinte de cancer et, partant, concourt surtout à réduire la mortalité.

Ce type de cancer se développe dans la prostate et se caractérise par des cellules fonctionnant de façon anormale, parfois sans signes, ni symptômes apparents, d’où "la nécessité et l’importance de sa détection précoce pour obtenir de meilleurs résultats en matière de prise en charge et de suivi médical'', a-t-il expliqué.

Cette rencontre s’est déroulée en présence d'étudiants de la Faculté de médecine de l’Université Tahri Mohamed, de l’Institut supérieur de la formation paramédicale de Bechar ainsi que de praticiens publics et privés de la santé, et des représentants de la société civile.