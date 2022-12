Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi a reçu les membres du Syndicat national des praticiens de la santé publique (SNPSSP), dans le cadre du dialogue et de la concertation avec les partenaires sociaux en vue d'améliorer la situation du secteur, a indiqué, mercredi, un communiqué du ministère. La rencontre qui a regroupé, mardi soir, les membres du bureau du SNPSSP, sous la présidence du Dr Mohamed Yousfi et en présence des cadres de l'administration centrale, a été consacrée à l'examen de "plusieurs questions qui concernent les professionnels du secteur".

Affirmant que le but de cette rencontre est "d'ouvrir le champ au débat, au dialogue et à la concertation, et à rechercher des solutions définitives à un ensemble de problèmes en suspens tout en prenant compte de toutes les propositions", le ministre a assuré que "la concrétisation de cet objectif est la volonté même de l'administration centrale", d'autant plus que les syndicats sont "des partenaires permanents".

Le ministre a mis l'accent sur "l'importance d'ouvrir un espace de dialogue périodique, en vue de trouver les mécanis mes à même de développer le secteur de la santé, en assurant les conditions indispensables pour les professionnels du secteur et à travers la mise en œuvre des stratégies tracées par la tutelle, lesquelles consistent en un plan d'action au profit du malade".

M. Saihi a, en outre, mis en relief "les points communs entre la tutelle et le SNPSSP, à savoir servir le malade", saluant "toutes les propositions et contributions apportées par ces praticiens". Pour leur part, les membres du syndicat ont présenté "un nombre de dossiers, à leur tête, la prime d'intéressement et l'adoption de nouvelles mesures incitatives au profit des médecins praticiens et de leur statut particulier". Dr Yousfi a salué, à son tour, " les efforts consentis par le premier responsable du secteur, notamment à travers la réouverture des portes du dialogue", assurant de "la disposition du syndicat à contribuer à tous les efforts susceptibles de développer le secteur dans un climat approprié fondé sur le dialogue, la concertation et la confiance".

Répondant aux préoccupations soulevées, le ministre de la Santé a réitéré "son appui absolu aux revendications des membres du syndicat et à celles de tous les professionnels du secteur de la Santé".