Les professionnels du livre en Italie ont dénoncé samedi la suppression par le gouvernement de Giorgia Meloni d'un chèque culture de 500 euros offert depuis 2016 aux jeunes fêtant leurs 18 ans.

Auteurs, éditeurs, libraires, papetiers, bibliothécaires demandent au Parlement et au gouvernement de retirer la proposition de supprimer le bonus de 500 euros offert aux jeunes de 18 ans pour faire des achats culturels", écrivent les associations de la filière dans un communiqué.

Ce chèque "a permis à des milliers de jeunes d'explorer et de se rapprocher du monde du livre, en choisissant librement ce qu'ils souhaitaient lire". Il a aussi "soutenu économiquement le livre et permis à un pays qui traditionnellement lit peu de faire d'énormes progrès" en la matière, soulignent-elles. Selon l'Institut italien de la statistique, cité par les professionnels, ce chèque a dopé la lecture chez les 18-21 ans, catégorie d'âge au sein de laquelle les lecteurs sont passés de 46,8% à 54% entre 2016 et 2018.

La majorité droite/extrême droite issue des législatives de septembre a voté vendredi un amendement s upprimant le dispositif. Elle explique vouloir réaffecter les 230 millions d'euros qu'il coûte chaque année à l'Etat à d'autres formes de soutien au monde culturel, et fait valoir que de nombreux jeunes détournent l'argent à d'autres fins.