Une exposition de l'art de la calligraphie arabe du plasticien Mohamed Benazzouz alliant originalité et modernité, a été inaugurée samedi au Musée public national d'art moderne et contemporain d'Oran "Mamo" intitulée "Qalam wa ney" (Plume et flûte). L'exposition, organisée à l'occasion de la Journée internationale de la langue arabe, comprend plus de 100 peintures de calligraphie arabe qui a su occuper une place de choix parmi les écoles d'art occidentales, grâce à ceux qui ont fait la gloire de ce type d'arts arabes et islamiques et ont présenté des modèles artistiques de styles variés qui donnent à la lettre arabe une touche artistique et une valeur philosophique.

"Cette exposition est porteuse de plus d’une symbolique, car dans le contexte historique de l'école +El-Horofiya+, la calligraphie arabe est considérée comme un art et une position révolutionnaire qui s'opposait à l'esprit philosophique occidentale qui rejette les arts anciens sous prétexte qu'ils ne peuvent pas suivre l'air du temps", a souligné à l’APS le calligraphe Benazzouz.

"Dans le même contexte, les œuvres exposées combinent l'art de la calligraphie arabe originale avec les arts contemporains, car ces calligraphies regorgent d'une combinaison de lignes héritées des ancêtres dans les styles contemporains et cela est évident dans les arrière-plans de ces toiles", a-t-il expliqué.

Dans sa collection artistique, dans laquelle il a utilisé des couleurs chaudes et automnales, l'artiste s'est appuyé sur la formation de lettres sans l’utilisation de textes, "ce qui fait renvoyer le destinataire à des idées et des connotations, comme s'il s'agissait de messages cryptés suggérant des expressions indirectes et des états subconscients pouvant donner des interprétations sans fin", a indiqué le calligraphe.

L'artiste Mohamed Benazzouz a participé à plusieurs ateliers et manifestations nationales et internationales sur la calligraphie arabe et a reçu des prix dans ce domaine.

Il faisait partie de l'équipe chargée de réaliser les écritures au niveau de la mosquée d'Alger. Cette exposition sera organisée jusqu'au 4 janvier prochain au Mamo qui a également programmé, à l’occasion, des séminaires sur la calligraphie arabe, un atelier de calligraphie "Diwani" et la réalisation d'une peinture de calligraphie.