Une exposition du plasticien autodidacte Djamel Eddine Mebrek, mettant en avant, par la peinture, l'histoire et le patrimoine culturel algérien, se poursuit a Alger jusqu'au 18 décembre.

Intitulée "La magie du patrimoine algérien", l'exposition réunit une quinzaine de tableaux de différents formats, mettent en exergue des éléments du patrimoine national, suggéré à travers des portraits, paysages et lieux porteurs d'histoire.

En couleurs ou en noir et blanc, les oeuvres de l'artiste portent un regard sur des personnalités et scènes de mémoire comme ce café maure de la Casbah d'Alger, la femme en haïk, costume traditionnel féminin porté en Algérie, ou encore ces portraits d'importantes figures historiques comme Mustapha Benboulaid et l'émir Abdelkader.

L'exposition donne à voir aussi des toiles représentant un cavalier (chasseur), authentiquement vêtu, une scène de vie dans le désert montrant le cortume typique des touareg, ou encore ce paysage de Kabylie, mettant en scène le travail agricole des femmes de la région.

Le public est invité également à découvrir ces toiles qui font revivre des expressions du pa trimoine culturel immatériel comme la "fantazia", grande démonstration équestre festive très pratiquée dans de nombreuses régions du pays, et revisiter des lieux et monuments historiques comme le palais "Dar Aziza" et la célèbre mosquée "Ketchaoua" dans la Casbah d'Alger. Animé par la passion et la volonté de faire revivre des traits du patrimoine national, Djamel Eddine Mebrek dit "œuvrer par l'art, à valoriser et inculquer des traditions et pratiques" de l'héritage culturel ancestral.

Natif d'Alger, Mebrek Djamel Eddine, 32 ans, a participé a plusieurs expositions en Algérie et à l'étranger notamment en Tunisie, en Egypte et en Turquie où il eu a participer à des évènements d'arts plastiques. L'exposition "La magie du patrimoine algérien", est visible jusqu'au 18 décembre au centre commercial City Center, à Alger.