Quatorze zones montagneuses de la wilaya d’Oran ont bénéficié d’actions de développement dans le cadre du programme élaboré par la conservation des forêts, a-t-on appris samedi auprès de cette instance.

Le programme porte sur la plantation de 87 hectares d’oliviers au travers plusieurs zones dont celles des "huit martyrs" (Misserghine), Lakhdamiya (Braya), Slatna (Boufatis), Menadssia (Benfréha), Sidi Ali (Hassi Benyebka) où 82 hectares ont été réalisés, en attendant l’achèvement de la surface restante dans les prochains jours, a indiqué le chef du service extension des ressources et protection des terres, Zigh Chawki.

L'opération de plantation d’oliviers intervient suite aux demandes des agriculteurs.

Le nouveau programme, devant être mis en œuvre à partir de l'année prochaine, porte sur la plantation d'autres espèces d'arbres fruitiers, tels que les grenadiers, les pêchers et les abricotiers, selon le même responsable. Des pistes rurales ont été aménagées à une distance de 16 km sur les 27 km programmés dans le cadre de cette seconde opération, dont ont bénéficié plusieurs régions dont "Tafernet" et "Ben M ’louka" (Gdyel ), Sidi Ali (Hassi Benyebka) et Aïn El Karma.

S'agissant de l'amélioration foncière visant à faciliter les opérations de plantation pour les agriculteurs vivant dans les régions montagneuses, une superficie de 50 hectares a été programmée dans plusieurs zones dont Menadssia, Si Feghoul (Gdyel) et Kadara dans la commune d'El Anceur et Misserghine, selon M. Zig qui a indiqué que 35 ha ont été réalisés et que l’opération se poursuit.

Quant au programme de reboisement forestier, considéré comme la quatrième opération dont ont bénéficié les zones montagneuses d'Oran, la Conservation des forêts a procédé à la plantation de 50 ha dans la zone de Sefra, dans la commune de Boutlélis, a-t-on signalé. L'objectif du reboisement des zones montagneuses consiste à stabiliser le sol et à le protéger de l'érosion, ainsi qu'à prévenir les inondations, a-t-on indiqué de même source.

Par ailleurs, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la montagne, qui coïncide avec le 11 décembre et qui se tient, cette année, sous le slogan "Les femmes font bouger les montagnes", la conservation des forêts lancera dimanche un programme de plantation de 500 plants dans la forêt de M’sila (ouest d'Oran), avec la participation d'associations versées dans l'environnement. Il est également q uestion de sensibiliser les citoyens à la préservation de cet espace forestier. Une exposition de produits agricoles proposés par des femmes rurales est également prévue à cette occasion.

La wilaya d’Oran compte un ensemble de massifs montagneux comme le "Murdjadjo" qui s'étend d'Oran à Boutlélis, la chaîne de la "Tasla" à Tafraoui au sud et un autre ensemble montagneux à l'est de la wilaya qui s'étend du mont "El Akhar" jusqu'à "Benarous" à Arzew.