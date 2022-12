La région touristique d’El Gour relevant de la commune de Brizina (El Bayadh) a abrité, samedi, la 7ème édition du festival de la course de Méhari, avec la participation de 26 concurrents de six wilayas, a-t-on appris des organisateurs.

Le président de l'Association locale du tourisme "Diwan de Brizina", Mustapha Lakhdari a souligné que ce festival annuel, organisé sous le slogan "le tourisme saharien, une ressource permanente et un avenir prometteur", en coordination avec plusieurs directions telles que celles du tourisme et de l’artisanat, de la jeunesse et des sports, de la culture et des arts, avec la participation de méharistes d'Adrar, Ouargla, Ghardaïa, Timimoun et El Ménéa .

Cette manifestation touristique et culturelle s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par cette association locale pour promouvoir le tourisme intérieur et saharien et mettre en valeur les sites touristiques importants dont regorge la commune de Brizina tels que la région d'El Gour, Ksar Bent El-Khas, l'oasis et le barrage de Brizina et autres sites qui attirent des touristes de l'intérieu r et de l'extérieur du pays, notamment durant la saison du tourisme saharien.

Pour sa part, la Direction du tourisme et de l'artisanat a récemment lancé un portail et un site électronique pour promouvoir les 20 différents sites touristiques et archéologiques dont recèle la wilaya d'El Bayadh en plus de quatre itinéraires touristiques agréés par la Ministère du secteur.

Ces deux espaces numériques proposent aussi une liste des établissements hôteliers, des maisons de jeunes, des offices et des agences de tourisme de la wilaya ainsi que ses ressources en patrimoine matériel et immatériel diversifié, a-t-on ajouté.