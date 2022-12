Une session de formation ouverte aux cadres des maisons de jeunes de la wilaya de Bordj-Bou-Arreridj a été organisée samedi, sur le projet "Le Petit journaliste" dans le but de découvrir des vocations et des talents en herbe dans le domaine, a indiqué samedi Mme Ratiba Ahmed Essayd, la responsable des clubs "Petits journalistes" au ministère de la jeunesse et des sports.

La même responsable, a déclaré à l’APS en marge de cette session de deux jours placée sous le slogan "Le journalisme, un rêve qui commence dès l’enfance", que cette formation visait à éveiller, chez les jeunes, des vocations au journalisme en les initiant à la couverture des activités des maisons de jeunes, dans l’esprit des valeurs patriotique.

Les animateurs des maisons de jeunes de la wilaya de Bordj-Bou-Arreridj bénéficient de cette session de formation pour les préparer à créer des clubs "Petits journalistes" ouverts aux enfants et jeunes adhérents âgés de 8 à 17 ans, sélectionnés après des épreuves orales et écrites, a indiqué Mme Ahmed Essayd.

Le ministère de la jeunesse et des sports av ait organisé, par le passé, plusieurs sessions de formation au profit des cadres du secteur, dans les wilaya du centre, de l'ouest, et de l’Est du pays, avant de prévoir prochainement des sessions dans les wilayas du Sud, a souligné la même responsable.